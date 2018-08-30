Нарисовать логотип в указанном стиле

﻿[table]ЗадачаНужно нарисовать два варианта логотипа в указанном стиле для сайта по MMA.

Подробности в ТЗ.

В ответе прикрепите примеры подобных логотипов.

Убедительная просьба если вы не рисовали подобных логотипов не отправляйте заявку.

Проект будет только через безопасную сделку, проценты возьмем на себя!Обязательные требованияПроверка результата на основании ТЗ!

1. Формат: вектор

2. Расширение файла: .ai

3. Позиция бойцов как на оригинальном лого

4. Тела должны быть нарисованы верно(положение, пропорции и т.д.)

5. Стиль логотипа как на примерах

﻿a. Детализация

﻿b. Цвет тела

﻿c. Обводка контура

﻿d. Тени

﻿e. Стиль расположения и написание текста

﻿f. Цвет текста

6. Бойцы и текст на отдельных слоях

7. Название сайта: FightTime.ru

8. Подпись: MMA портал

9. Основной цвет: RGB 1f4773 или близкий к нему

10. Белая обводка как на примерах при использовании на темном фоне

11. 2 варианта логотипа(подробное описание ниже):

﻿a. В прямоугольнике будет использоваться на сайте

﻿b. В квадрате будет использоваться при печати на майках [/table]