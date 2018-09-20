Создать логотип для интернет магазина

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен11 заявок329 просмотров

Описание в файле

7 лет назад
peterlog
Петр 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
24 дня назад
7 лет назад
$60
3 дня
Escrow
Спасибо Сетлане, сделала логотип быстро и качественно! Очень нравится её креативный подход. Советую данного исполнителя.
Всегда приятно работать с порядочным заказчиком, а если еще и терпеливыми, то этот заказчик - находка! :) Пётр, большое спасибо за приятное сотрудничество! Моя вам наилучшая рекомендация!

Заявки фрилансеров

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
24 дня назад
7 лет назад

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