Здравствуйте. Мне необходим логотип для кондитерской, специализирующейся на тортах люксового сегмента (преимущественно многоэтажные и свадебные). Желательно не переполненный излишней цветовой нагрузкой, чтобы название оставалось в приоритете. Кондитерская HeSlen`S CakeStudio, само название должно быть в шрифте Edwardian Script или очень близком по форме. С удовольствием рассмотрю любые Ваши идеи и предложения