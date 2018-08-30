Логотип для кондитерской

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Закрыт46 заявок388 просмотров

Здравствуйте. Мне необходим логотип для кондитерской, специализирующейся на тортах люксового сегмента (преимущественно многоэтажные и свадебные).  Желательно не переполненный излишней цветовой нагрузкой, чтобы название оставалось в приоритете. Кондитерская HeSlen`S CakeStudio, само название должно быть в шрифте Edwardian Script или очень близком по форме. С удовольствием рассмотрю любые Ваши идеи и предложения

7 лет назад
guest_15358156410811
7 лет в сервисе
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7 лет назад

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