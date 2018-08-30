Создать похожую работу

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Закрыт22 заявки267 просмотров

Здравствуйте.

Мне необходимо создать похожую работу: Логотип для кондитерской, специализирующейся на тортах люксового сегмента  (преимущественно многоэтажные и свадебные торты)

Пример работы

7 лет назад
guest_15358156410811
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров