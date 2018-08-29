Добрый день

Необходимо нарисовать логотип для компании, занимающейся доставкой товаров из Испании

Требования к логотипу:

- Использовать не более 2-4 цветов

- Логотип должен состоять из графического элемента и названия компании, чтобы можно было использовать по отдельности

- Избегать "стандартных", типовых элементов (земной шар, бегущий человек, машина, испанский флаг)

- Нужно два цветовых исполнения, для использования на светлом и темном фоне

Срок: 1-2 дня