Иконка концертного приложения

Не в первый раз работаю с Анной и, как всегда, всё на высоте. Очень доволен, получил иконку для приложения даже лучше, чем мог себе представить. С Анной очень приятно общаться и она прислушивается ко всем пожеланиям. Строго рекомендую и, надеюсь, самому ещё не раз доведется с ней поработать))