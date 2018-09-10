Иконка концертного приложения

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Завершен12 заявок237 просмотров

Нужна иконка для мобильного приложения "КонцертГид", тематика приложения - афиша концертов.

Этот же логотип позже будет использоваться для сайта (концертгид.рф, concertgid.ru)

Приветствуется стиль flat и material-дизайн

7 лет назад
Ontarion
34 года
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
4 часа назад
7 лет назад
$50
4 дня
Не в первый раз работаю с Анной и, как всегда, всё на высоте. Очень доволен, получил иконку для приложения даже лучше, чем мог себе представить. С Анной очень приятно общаться и она прислушивается ко всем пожеланиям. Строго рекомендую и, надеюсь, самому ещё не раз доведется с ней поработать))
Приятно было вновь поработать с Александром. Очень ответственный и пунктуальный заказчик. Моментальная обратная связь, оплата вовремя и в полном объеме. Мои наилучшие рекомендации!

Заявки фрилансеров

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
4 часа назад
7 лет назад
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