Ontarion

Александр Ontarion

 
33 годаРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$249
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Лендинг для мобильного приложения

    Всем привет! Нужна очень простая лендинг-страничка для мобильного приложения, пока оно не выложено в магазины пусть там будет "coming soon", но нужен будет сразу измененный вариант с кнопками "AppStore" и "Google Play", чтобы поменять на ...

    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Верстка экранов на Flutter

    Всем привет! Есть прототип мобильного приложения в фигме, все экраны продуманы и прорисованы. Есть необходимость сверстать эти экраны в приложение на Flutter. Логику никакую писать не нужно, нужно только полностью повторить UI из прототипа.

    Flutter
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн мобильного приложения для знакомств

    Всем привет! Нужен дизайн мобильного dating-приложения (будет писаться под iOS и Android с использованием Flutter) На данный момент все по большей части на уровне идеи и продуманы только базовые экраны и механики. Касаемо дизайна, цветов, UX ...

    AndroidiOSДизайн мобильного приложенияFlutter
    Дизайн мобильных приложений1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Иконка концертного приложения

    Нужна иконка для мобильного приложения "КонцертГид", тематика приложения - афиша концертов. Этот же логотип позже будет использоваться для сайта (концертгид.рф, concertgid.ru) Приветствуется стиль flat и material-дизайн

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Новая иконка для приложения

    $50

    Есть приложение, которое сейчас называется "ONLYLIVE - все концерты" [url=https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.onlylive.android]https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.onlylive.android[/url] В скором времени название будет изменено на более понятное "[b]AllConcerts[/b]" Так вот помимо обновления названия, хочется ещё и освежить иконку, сделать что-то более легкое, стильное и соответствующее нашему ...

    Логотипы и Знаки74 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Придумать название для приложения

    $5

    Есть приложение, которое сейчас называется "ONLYLIVE" (в полной версии - "ONLYLIVE - все концерты") https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.onlylive.android Описание: [i]Все концерты твоего города в одной ленте  Больше не нужно искать интересные концерты отдельно на сайтах артистов, концертных залов и билетных операторов, в ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Простой круглый логотип-бирка для одежды

    $20

    Всем привет, нужен простой, но стильный круглый логотип, который станет биркой для авторской одежды (а также будет идти как наклейка на коробки с одеждой и т.д.) В левой нижней части должны быть две надписи - "SUIT ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Иконка для мобильного приложения

    $10

    Всем привет! Нужна иконка для мобильного приложения. Тематика - афиша концертов. То есть на иконке должно быть то, что ассоциируется с концертами. Мне кажется, лучше всего для этого подойдет микрофон, но вы можете пофантазировать.  Иконка не должна быть ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сверстать HTML из готовых PSD

    $50

    Всем привет! Есть 4 готовых PSD, из них нужно сверстать 4 HTML-странички. В приложении снимки этих четырех PSD. Нужно сделать поскорее, желательно, чтобы было готово до завтрашнего вечера.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужны фотографы для выездной макросъемки

    Ищем фотографов со своим оборудованием: 1. Зеркалка + Нормальный объектив (пригодный для макросъемки) 2. Штатив 3. Оборудование для освещения мелких объектов в условиях выездной съемки (чего нет - придумаем и найдем в процессе) 3. Прямые руки, время и желание ...

    Фотосъемканет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Приложение В Контакте, аналог "Мои симпатии"

    Нужно сделать аналог очень глючного приложения "Мои симпатии" (http://v kontakte . ru/app1729259). Идея предельно простая - заходишь в приложение, начинают появляться аватарки лиц противоположного пола, тоже установивших это приложение и две кнопки - "Нравится" и ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Совсем немного изменить Instant CMS

    $20

    Нужно внести некоторые изменения в отображения контента (чтобы данные отображались по алфавиту, в несколько столбцов и т.д.) и еще немного "косметики". Может кто-нибудь уже работал с Instant CMS, ему тем более не составит труда ...

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт-визитка по тематике удобрений

    $25

    Нужен простенький сайт-визитка по тематике сельского хозяйства и удобрений, сайт буквально на пару страничек, но должен смотреться более-менее, т.е., чтобы сразу было видно, что это именно сайт по тематике сельского хозяйства. Бюджет малюсенький =)) Кто ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Приложение для "В Контакте" - Отправка SMS

    $100

    Необходимо приложения для сайта "В Контакте", основная функция которого - отправка SMS с чужого номера. Главная задача приложения - стать связующим звеном между сервисом по приёму средств, например платных SMS, и шлюзом для отправки ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Музыкальный медиапортал

    Нужно написать CMS для медиапортала, посвещённому музыке. Основа: 1) Артисты 2) Площадки 3) Выступления Эти три составляющих связываются между собой, т.е. например, если мы находимся на странице какого-то артиста, то мы сразу можем видеть его прошедшие выступления и афишу будущих. ...

    Системы управления (CMS)10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад
Отзывы фрилансеров
kolesnikoffone
24 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
$249
10 баллов
3 года назад
Дизайн мобильного приложения для знакомств
Александр прекрасный человек и заказчик. Изначально был готов к длительным разговорам о проекте, а не как некоторые, которые хотят созвониться на 5 минут 2 раза в начале и конце. Задачу поставил интересную, объясняет четко, даже к ТЗ не пришлось обращаться в течении всей работы. Изменение цены проекта в большую сторону принял положительно и с пониманием)) Несомненно рекомендую Александра, вы останетесь точно довольным исполнителем.
Очень рад, что встретил такого крутого специалиста, как Игорь. Что особенно понравилось - человек не из разряда "дайте четкое ТЗ, иначе не буду ничего делать". Игорь вник во все детали и тонкости поставленной задачи и в ходе совместных обсуждений, размышлений над важными вещами и не менее важными мелочами, выдал результат, который значительно превосходит по качеству все, на что я мог даже рассчитывать. Очень инициативен и крайне приятен в общении. Обязательно буду продолжать работать с Игорем, чего и вам советую =)
Ответный отзыв
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
час назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Иконка концертного приложения
Приятно было вновь поработать с Александром. Очень ответственный и пунктуальный заказчик. Моментальная обратная связь, оплата вовремя и в полном объеме. Мои наилучшие рекомендации!
Не в первый раз работаю с Анной и, как всегда, всё на высоте. Очень доволен, получил иконку для приложения даже лучше, чем мог себе представить. С Анной очень приятно общаться и она прислушивается ко всем пожеланиям. Строго рекомендую и, надеюсь, самому ещё не раз доведется с ней поработать))
Ответный отзыв
Sainell
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Придумать название для приложения
полная оплата в срок. Рекомендую
Придумал отличное название для приложения
Ответный отзыв
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
час назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Простой круглый логотип-бирка для одежды
Александр, благодарю за приятное сотрудничество! Хороший заказчик, вовремя проведена оплата. Рекомендую к сотрудничеству, как ответственного и порядочного заказчика! Буду рада сотрудничеству в дальнейшем!
Потрясающая работа, сразу влюбился в полученный результат =) Оперативно, качественно и очень стильно + общаться с Анной было одно удовольствие. 100% рекомендую
Ответный отзыв
yadroid
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Иконка для мобильного приложения
все ок :)
Сделал все отлично. Приятно иметь дело
Ответный отзыв