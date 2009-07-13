Очень рад, что встретил такого крутого специалиста, как Игорь. Что особенно понравилось - человек не из разряда "дайте четкое ТЗ, иначе не буду ничего делать". Игорь вник во все детали и тонкости поставленной задачи и в ходе совместных обсуждений, размышлений над важными вещами и не менее важными мелочами, выдал результат, который значительно превосходит по качеству все, на что я мог даже рассчитывать. Очень инициативен и крайне приятен в общении. Обязательно буду продолжать работать с Игорем, чего и вам советую =)