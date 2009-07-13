Всем привет! Нужна очень простая лендинг-страничка для мобильного приложения, пока оно не выложено в магазины пусть там будет "coming soon", но нужен будет сразу измененный вариант с кнопками "AppStore" и "Google Play", чтобы поменять на ...
- Мобильные приложения7 заявокЗакрыт2 года назад
Всем привет! Есть прототип мобильного приложения в фигме, все экраны продуманы и прорисованы. Есть необходимость сверстать эти экраны в приложение на Flutter. Логику никакую писать не нужно, нужно только полностью повторить UI из прототипа.Мобильные приложения5 заявокЗакрыт3 года назад
Всем привет! Нужен дизайн мобильного dating-приложения (будет писаться под iOS и Android с использованием Flutter) На данный момент все по большей части на уровне идеи и продуманы только базовые экраны и механики. Касаемо дизайна, цветов, UX ...Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужна иконка для мобильного приложения "КонцертГид", тематика приложения - афиша концертов. Этот же логотип позже будет использоваться для сайта (концертгид.рф, concertgid.ru) Приветствуется стиль flat и material-дизайнЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $50
Есть приложение, которое сейчас называется "ONLYLIVE - все концерты" [url=https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.onlylive.android]https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.onlylive.android[/url] В скором времени название будет изменено на более понятное "[b]AllConcerts[/b]" Так вот помимо обновления названия, хочется ещё и освежить иконку, сделать что-то более легкое, стильное и соответствующее нашему ...Логотипы и Знаки74 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $5
Есть приложение, которое сейчас называется "ONLYLIVE" (в полной версии - "ONLYLIVE - все концерты") https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.onlylive.android Описание: [i]Все концерты твоего города в одной ленте Больше не нужно искать интересные концерты отдельно на сайтах артистов, концертных залов и билетных операторов, в ...Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $20
Всем привет, нужен простой, но стильный круглый логотип, который станет биркой для авторской одежды (а также будет идти как наклейка на коробки с одеждой и т.д.) В левой нижней части должны быть две надписи - "SUIT ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $10
Всем привет! Нужна иконка для мобильного приложения. Тематика - афиша концертов. То есть на иконке должно быть то, что ассоциируется с концертами. Мне кажется, лучше всего для этого подойдет микрофон, но вы можете пофантазировать. Иконка не должна быть ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $50
Всем привет! Есть 4 готовых PSD, из них нужно сверстать 4 HTML-странички. В приложении снимки этих четырех PSD. Нужно сделать поскорее, желательно, чтобы было готово до завтрашнего вечера.HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
Ищем фотографов со своим оборудованием: 1. Зеркалка + Нормальный объектив (пригодный для макросъемки) 2. Штатив 3. Оборудование для освещения мелких объектов в условиях выездной съемки (чего нет - придумаем и найдем в процессе) 3. Прямые руки, время и желание ...Фотосъемканет заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать аналог очень глючного приложения "Мои симпатии" (http://v kontakte . ru/app1729259). Идея предельно простая - заходишь в приложение, начинают появляться аватарки лиц противоположного пола, тоже установивших это приложение и две кнопки - "Нравится" и ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Нужно внести некоторые изменения в отображения контента (чтобы данные отображались по алфавиту, в несколько столбцов и т.д.) и еще немного "косметики". Может кто-нибудь уже работал с Instant CMS, ему тем более не составит труда ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $25
Нужен простенький сайт-визитка по тематике сельского хозяйства и удобрений, сайт буквально на пару страничек, но должен смотреться более-менее, т.е., чтобы сразу было видно, что это именно сайт по тематике сельского хозяйства. Бюджет малюсенький =)) Кто ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Необходимо приложения для сайта "В Контакте", основная функция которого - отправка SMS с чужого номера. Главная задача приложения - стать связующим звеном между сервисом по приёму средств, например платных SMS, и шлюзом для отправки ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужно написать CMS для медиапортала, посвещённому музыке. Основа: 1) Артисты 2) Площадки 3) Выступления Эти три составляющих связываются между собой, т.е. например, если мы находимся на странице какого-то артиста, то мы сразу можем видеть его прошедшие выступления и афишу будущих. ...Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт14 лет назад