Всем привет!

Нужна иконка для мобильного приложения. Тематика - афиша концертов.

То есть на иконке должно быть то, что ассоциируется с концертами. Мне кажется, лучше всего для этого подойдет микрофон, но вы можете пофантазировать.

Иконка не должна быть сложной, пусть будет простой и стильной.

По формату - нужна квадратная PNG с прозрачным фоном и соотношением сторон 1x1 (в конечном счете в Google Play выкладывается в разрешении 512x512, но на будущее мне нужна будет, конечно, и побольше)