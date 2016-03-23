Сделать 9 картинок для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен7 заявок164 просмотра

Создание для меню сайта 9 картинок. Тематика строительные материалы. Образец прикреплен.

1. Нужно подобрать хорошую цветовую гамму.

2. Подобрать, что будет изображено.

3. Ну и создать сами картинки.

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9 лет назад
tarasbulba
Иван 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Shamray
41 год
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад
$18
3 дня
Спасибо за работу. Рекомендую.
отличный заказчик, рекомендую все!!!

Заявки фрилансеров

Shamray
41 год
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад