Необходимо разработать дизайн картинки для группы фотографа ВКонтакте. Ширина изображения – 200 пикс.,высота – исходя из содержимого: от 600 до 700 пикс. Возможны обоснованные отступления от макета, предложенного в ТЗ. ...
Требуется 12 флэт иконок (чб) + картинка нет фото
Для сайта объявлений нужно 12 иконок для каждой их категорий (список категорий предоставлю). Каждая иконка должна вызывать правильную ассоциацию со своей категорией.
1. Иконки выполняются размером 30х30 пикселов, PNG с прозрачным фоном, сама картинка белым цветом (см примеры на скриншоте)
2. Картинка нет фото - так же на прозрачном фоне, только уже цветами на ваш вкус, под дизайн сайта (урл предоставлю исполнителю). Размер 190х145
Схема работы: вы предоставляет варианты, если нужно что-то исправить (не понравится), то правим пока не понравится (это не будет бесконечная череда «хотелок», - я закачик требовательный, но без идиотизма)
Заявки подавать в формате: цена, срок + ссылки на ваши работы (если в портфолио нет).
Оплата сразу после завершения сотрудничества (WMZ, WMR, Альфабанк, Сбербанк).
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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