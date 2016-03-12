Требуется 12 флэт иконок (чб) + картинка нет фото

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен5 заявок189 просмотров

Для сайта объявлений нужно 12 иконок для каждой их категорий (список категорий предоставлю). Каждая иконка должна вызывать правильную ассоциацию со своей категорией.

1. Иконки выполняются размером 30х30 пикселов, PNG с прозрачным фоном, сама картинка белым цветом (см примеры на скриншоте)

2. Картинка нет фото - так же на прозрачном фоне, только уже цветами на ваш вкус, под дизайн сайта (урл предоставлю исполнителю). Размер 190х145

Схема работы: вы предоставляет варианты, если нужно что-то исправить (не понравится), то правим пока не понравится (это не будет бесконечная череда «хотелок», - я закачик требовательный, но без идиотизма)

Заявки подавать в формате: цена, срок + ссылки на ваши работы (если в портфолио нет).

Оплата сразу после завершения сотрудничества (WMZ, WMR, Альфабанк, Сбербанк).

9 лет назад
lialkz
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

MarinaPA
Марина 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
10 дней назад
9 лет назад
$5
1 день
Марина отличный исполнитель, который знает свое дело. Приятное сотрудничество, качественно выполненная работа. Спасибо большое. очень рекомендую !
Полностью довольна сотрудничеством с Алексеем. Чёткое задание и описание пожеланий, адекватные правки, моментальная оплата, всегда на связи. Если нет возможности посмотреть результаты в назначенный срок из-за занятости - предупреждает, не пропадает, и это очень приятно, такое ответственное отношение к исполнителю нечасто встретишь. Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

MarinaPA
Марина 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
10 дней назад
9 лет назад