Создание статических гольф иконок/emodji для гольф клуба

Создание статических гольф иконок/emoji для гольф клуба. Пример прилагается, должен быть выполнен в таком же стиле. Всего 17 шт. Для начала просим выполнить 2 шт, размер 256x256px либо в иллюстраторе/векторе:

1. Laughing Hysterically at a shot

2. Celebrating a shot like as if they made an eagle