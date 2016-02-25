Создание статических гольф иконок/emodji для гольф клуба

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  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт9 заявок179 просмотров

Создание статических гольф иконок/emoji для гольф клуба. Пример прилагается, должен быть выполнен в таком же стиле. Всего 17 шт. Для начала просим выполнить 2 шт, размер 256x256px либо в иллюстраторе/векторе: 

1. Laughing Hysterically at a shot  

2. Celebrating a shot like as if they made an eagle

9 лет назад
creativStudio
34 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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