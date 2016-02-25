Переделка графического файла

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен6 заявок153 просмотра

Добрый день!

Нужно переделать обои на прозрачном фоне, состоящие из иконок.

То есть, сделать что-то похожее, но из других элементов.  Так как эти обои уже используются с другом проекте.

Элементы нужны примерно такие-же: спутник, спутниковая антенна, видеокамера, роутер, телефон, значки GSM и  4G( LTE), Wi-Fi,  вышка базовой станции, монитор или ноутбук, символ Интрнета (может быть земной шар).

Должно получиться что-то похожее на файл, который во вложении. При необходимости можно использовать из него 1-2 элемента, если будут проблемы с поиском.

Жду предложений цены на почты.

9 лет назад
vitalvn
55 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

zhovi
31 год
15 лет в сервисе
Был
19 дней назад
9 лет назад
$7
1 день
Отличный специалист. Работает качественно и быстро. Учитывает пожелания и просьбы заказчика. Без вознаграждения сделал дополнительную работу, не входящую в заказ. Рекомендую.
Работали, все отлично, нареканий нет. Оплата быстрая, задачи четкие. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

zhovi
31 год
15 лет в сервисе
Был
19 дней назад
9 лет назад