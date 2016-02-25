Переделка графического файла

Добрый день!

Нужно переделать обои на прозрачном фоне, состоящие из иконок.

То есть, сделать что-то похожее, но из других элементов. Так как эти обои уже используются с другом проекте.

Элементы нужны примерно такие-же: спутник, спутниковая антенна, видеокамера, роутер, телефон, значки GSM и 4G( LTE), Wi-Fi, вышка базовой станции, монитор или ноутбук, символ Интрнета (может быть земной шар).

Должно получиться что-то похожее на файл, который во вложении. При необходимости можно использовать из него 1-2 элемента, если будут проблемы с поиском.

Жду предложений цены на почты.