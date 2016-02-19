Аватарка для Вконтакте

Приветствую у нас есть иконка для игры ее нужно перерисовать, что бы выглядела на отлично смотрите презентацию с детальным объяснением, что нужно сделать в наличии есть псд https://docs.google.com/presentation/d/1WR3WtGx12a4ZuuVNg3xE063K_bJH7b_SFWeywCe802s/edit?pref=2&pli=1#slide=id.g101186d00c_0_4