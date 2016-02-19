Аватарка для Вконтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт3 заявки210 просмотров

Создали новую группу Вконтакте. Нужна красивая аватарка со смыслом

Ссылка на паблик

9 лет назад
guest_14560668815408
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

nasik88
33 года
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад
$3
3 дня

Заявки фрилансеров

nasik88
33 года
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад