Аватарка для Вконтакте

Приветствую у нас есть иконка для игры ее нужно перерисовать, что бы выглядела на отлично смотрите презентацию с детальным объяснением, что нужно сделать в наличии есть псд https://docs.google.com/presentation/d/1WR3WtGx12a4ZuuVNg3xE063K_bJH7b_SFWeywCe802s/edit?pref=2&pli=1#slide=id.g101186d00c_0_4
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