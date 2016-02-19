Сделать дизайн надписи

Надпись -название сайта, есть шрифт, есть пример. Нужно сделать в высоком разрешение png .

Нужно сделать быстро, желательно быть готовы взяться за работу сразу как заявку оставите.

upd задания:

Все еще актуально. текущие цены , за 15 минут работы не устраивают.