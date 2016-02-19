Сделать дизайн надписи

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт12 заявок170 просмотров

Надпись -название сайта,  есть шрифт, есть пример. Нужно сделать в высоком разрешение png .

Нужно сделать быстро, желательно быть готовы взяться за работу сразу как заявку оставите. 

upd задания:

Все еще актуально. текущие цены , за 15 минут работы не устраивают. 

9 лет назад
cms
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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