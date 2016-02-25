Нарисовать 6 иконок (схематичных)

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Завершен11 заявок193 просмотра

Необходимо нарисовать 6 схематичных иконок с прозрачным фоном на тему:

- шпунтовая пвх стена

- габион

- биоковры/геотекстиль для сада

- кульверт/дренаж

- водопровод/канализация

- геосинтетические материалы

иконки без какой либо подробной детализации, черно-белые, на подобии https://lh3.googleusercontent.com/1Cs2Alm18tMTYPFHHE_tcKIUnBqQe7jKXrWfPeMpBZ16JK3NS1eQGDWpd2njfuaqo25EZg=s91

9 лет назад
readweb
37 лет
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$6
1 день
Все выполнено быстро и качественно! Спасибо!
Спасибо, Игорь за интересное задание. Оперативное утверждение и оплата без задержек. Все отлично!

Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад

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