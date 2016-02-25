Добрый день, фрилансеры! Нужна отрисовка 4-х автомобильных стикеров в точно таком же стиле и виде (фас), как на примере по ссылке http://www.freepik.com/free-vector/garage-poster_796331.htm 1. Агрессивный спорткар, типа Ford Mustang 2. Женский автомобиль, ...
Нарисовать 6 иконок (схематичных)
Необходимо нарисовать 6 схематичных иконок с прозрачным фоном на тему:
- шпунтовая пвх стена
- габион
- биоковры/геотекстиль для сада
- кульверт/дренаж
- водопровод/канализация
- геосинтетические материалы
иконки без какой либо подробной детализации, черно-белые, на подобии https://lh3.googleusercontent.com/1Cs2Alm18tMTYPFHHE_tcKIUnBqQe7jKXrWfPeMpBZ16JK3NS1eQGDWpd2njfuaqo25EZg=s91
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