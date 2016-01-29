Сделать 20 картинок для группы вконтакте

Нужен исполнитель с опытом работы в группах и пабликах вконтакте.

Работа заключается в создании уникального контента для группы.

Приветствуется хорошие навыки в работе с фотошопом, чувство юмора и фантазия.

Тематика - все интересное для молодых людей и девушек до 25 лет.

Нужно создать 20 картинок уникального контекта.

С перспективой на постоянную работу.

От Вас цена и срок.