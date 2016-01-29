Нужны иконки для сайта

Нужны картинки, которые пойдут в печать на формате А4 (нужно хорошее разрешение для печати!) Пример картинок по ссылке http://www.bugaga.ru/jokes/1146740117-kollekciya-ofisnyh-plakatov.html Они должны быть на фоне разного цвета с каким то тематическим рисунком, человечком и так ...