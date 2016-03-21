Нужен исполнитель с опытом работы в группах и пабликах вконтакте. Работа заключается в создании уникального контента для группы. Приветствуется хорошие навыки в работе с фотошопом, чувство юмора и фантазия. Тематика - все ...
Нарисовать фавикон для сайта
Всем отличного дня!
Требуется нарисовать интересный уникакльный фавикон для сайта по пластиковым окнам.
Все вопросы и предложения в личку
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иконки и Пиксель-арт12 заявокЗакрыт9 лет назад
Для компании, предлагающей онлайн программу похудения и контроля веса NODIETS, сайт www.nodiets.co, необходимо сделать аватарку для сообщества ВКонтакте. Она должна быть:- Вытянутой формы- Красивой, эстетически приглядной- Отражающей суть нашего предложения для целевой аудитории- Содержащей наши контактные ...Иконки и Пиксель-арт16 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать качественную иконку для стора, игра гонки, в стиле как приложенная анимация.Иконки и Пиксель-арт7 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать три картинки для слайда dimon3d.ru ( для слайда который под меню ) Первый слайд - про подборку запросов для сайта. ( семантическое ядро ) второй слайд - аудит сайта ...Иконки и Пиксель-арт2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $3
Требуется на основе имени и фамилии сделать красивую подпись. Можно даже нарисовать на листке от руки и затем просто перевести в картинку на белом фоне.Завершен9 лет назад
Уважаемые дизайнеры, мне нужны две иконки apple-touch-icon в векторном формате. Размеры: 76*76180*180Иконка представляет из себя яркую букву на тёмном фоне. Без градиентов и оттенков. За основу использовать фавикон. Пожалуйста, сразу указывайте ...Завершен9 лет назад
- $10
Нужно спроектировать картинкув виде круга диаметром 7000 пикселей. На картинке должны быть звезды и какой либо сюжет из последнего эпизода звездных войн. Картинка должна быть красочная и с интересным сюжетом. Например ...Иконки и Пиксель-артнет заявокЗакрыт9 лет назад
Есть простой логотип компании. Для компании пишется небольшое iOS приложение для их внутренних нужд. Нужно изобразить splash скрин и набор иконок в необходимых размерах. Само изображение крайне простое, логотип компании в каком-нибудь ...Завершен9 лет назад
Нужны картинки, которые пойдут в печать на формате А4 (нужно хорошее разрешение для печати!) Пример картинок по ссылке http://www.bugaga.ru/jokes/1146740117-kollekciya-ofisnyh-plakatov.html Они должны быть на фоне разного цвета с каким то тематическим рисунком, человечком и так ...Иконки и Пиксель-арт9 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть изображение (картина), нужно в нее "в срезе" разместить иконку крючка, иконку веревочки которая крепится к иному виду крепежа - петле, и показать иконкой что стекло при оформлении картины недопустимо, только пластик (возможно показать это ...Завершен9 лет назад