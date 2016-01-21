okna39

Вячеслав okna39

 
40 летРоссия/Калининград
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$145
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нужны 10 изображений в 5 различных форматах для компании в РСЯ

    Требуется 10 изображений для рекламной компании в РСЯ. На каждое утвержденное изображение необходимо сделать 5 различных форматов.  Срок выполнения 10 дней.  Жду предложений по цене. К сожалению при корректировки заявки она была удалена, поэтому возобновляю прием заявок. ...

    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сайт очень хорошего уровня

    Направление сайта "Окна, балконы,отделка". Если есть интерес, пишите в личку, дам ссылку на уже существующий (требующий переделки) сайт. Посмотрите будут ли у вас идеи, оцените обьем работ, сформулируете сроки, цены и будем работать. P.S. Насчет ТЗ: Ограничений ...

    Сайты «под ключ»51 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Лендинг

    Нужен Лендинг из 4 различных по дизайну страниц, анимации, также нужен адаптивный дизайн для телефона и планшета

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сверстать от души мультилендинг за неделю.

    Нужно творчески подойти к верстке лендинга+ CMS (то есть под ключ) . Это мультилендинг по окнам+Калькулятор , дизайн готов. Нужен адаптив, от вас желание сделать максимально интересный продукт. Скорость важна (есть заинтересованность в быстром запуске). ...

    Верстка лендинга
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Требуется лендинг

    Доброго дня. Уточнение задания. Требуется качественный [b]лендинг[/b] на тему  Окна ПВХ + балконы+отделка+потолки, уникальный, продуманный, стильный. CMS предлагайте.  Прошу примерную цену и ссылки на Ваши работы (2-3). Заоблачные цены не интересны, работаем постоянно. Сайт под ключ. Есть несколько примеров для ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
netekspert
Александр 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 часов назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Нарисовать фавикон для сайта
Серьезный заказчик, сотрудничеством доволен. Спасибо!
Работа сделана. Все хорошо
Ответный отзыв
a-web-programmer
Анна 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$145
10 баллов
8 лет назад
Сверстать от души мультилендинг за неделю.
Приятно работать с Вячеславом. Всегда открыт для новых предложений по улучшению сайта. Грамотный бизнесмен. Постоянно развивает свой бизнес и свои сайты. Надёжный заказчик с интересными проектами. Рекомендую!
Грамотный специалист по верстке сайта. Сработали результативно, сроки выдержали. Анна приняла живое участие и проявила интерес к проекту. В процессе работы мною были дополнительно поставлены косвенные задачи, вопросов с решением у специалиста не возникло. Если кратко, то понравилось работать, постоянно на связи, сама предлагает решения для сложных задач, внимательна к деталям. Рекомендую!
Ответный отзыв
Bogdanovskaya
Татьяна 
49 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Лендинг
Отлично поработали! Спасибо за проект))
Повторно отличный результат. Работа сделана в полном объеме и на день быстрее срока. Спасибо за оперативность!
Ответный отзыв
Bogdanovskaya
Татьяна 
49 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
$70
10 баллов
8 лет назад
Требуется лендинг
Вячеслав - отличный заказчик, четко знает чего хочет, на связи практически постоянно, рекомендации четкие, оплата в срок, с предоплатой - без проблем, общение спокойное и приятное. Мечта фрилансера)) Мои рекомендации коллегам! Спасибо за проект и надеюсь на продолжение сотрудничества))
Рекомендую Татьяну как замечательного специалиста в своём деле и что даже важнее, отзывчивого и внимательного человека. Проект (мультилендинг) был реализован профессионально, учтены все мелочи. Цены на работу более чем приемлимые, сроки выдержаны даже с учетом моих дополнений (аппетит растёт во время еды и много пришлось изменить и добавить в процессе работы) Особенно понравилось внимание к проекту и результату, погружение в мои задачи полное. Помимо работ по проекту очень помогла с подбором специалистов для дальнейшей реализации проекта. Если кратко, то профессионально, быстро, недорого и ответственно. Была на связи и оперативно работала с моими пожеланиями, вежлива в общении. Рекомендую!))
Ответный отзыв