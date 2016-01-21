Рекомендую Татьяну как замечательного специалиста в своём деле и что даже важнее, отзывчивого и внимательного человека. Проект (мультилендинг) был реализован профессионально, учтены все мелочи. Цены на работу более чем приемлимые, сроки выдержаны даже с учетом моих дополнений (аппетит растёт во время еды и много пришлось изменить и добавить в процессе работы) Особенно понравилось внимание к проекту и результату, погружение в мои задачи полное. Помимо работ по проекту очень помогла с подбором специалистов для дальнейшей реализации проекта. Если кратко, то профессионально, быстро, недорого и ответственно. Была на связи и оперативно работала с моими пожеланиями, вежлива в общении. Рекомендую!))