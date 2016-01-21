Требуется 10 изображений для рекламной компании в РСЯ. На каждое утвержденное изображение необходимо сделать 5 различных форматов. Срок выполнения 10 дней. Жду предложений по цене. К сожалению при корректировки заявки она была удалена, поэтому возобновляю прием заявок. ...
- Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт6 лет назад
Направление сайта "Окна, балконы,отделка". Если есть интерес, пишите в личку, дам ссылку на уже существующий (требующий переделки) сайт. Посмотрите будут ли у вас идеи, оцените обьем работ, сформулируете сроки, цены и будем работать. P.S. Насчет ТЗ: Ограничений ...Сайты «под ключ»51 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $5
Всем отличного дня! Требуется нарисовать интересный уникакльный фавикон для сайта по пластиковым окнам. Все вопросы и предложения в личкуИконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужен Лендинг из 4 различных по дизайну страниц, анимации, также нужен адаптивный дизайн для телефона и планшетаДизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно творчески подойти к верстке лендинга+ CMS (то есть под ключ) . Это мультилендинг по окнам+Калькулятор , дизайн готов. Нужен адаптив, от вас желание сделать максимально интересный продукт. Скорость важна (есть заинтересованность в быстром запуске). ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Доброго дня. Уточнение задания. Требуется качественный [b]лендинг[/b] на тему Окна ПВХ + балконы+отделка+потолки, уникальный, продуманный, стильный. CMS предлагайте. Прошу примерную цену и ссылки на Ваши работы (2-3). Заоблачные цены не интересны, работаем постоянно. Сайт под ключ. Есть несколько примеров для ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен8 лет назад