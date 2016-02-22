Требуется сделать 5 наборов из логотипа и фавикона. Тематика сайта - фото хостинг/картинки/фото сток/ поиск картинок. Маленький логотип и уменьшенный размер под фавикон. Лого без текста, просто изображение. Не обязательно уникальное ...
Отрисовка автомобильных стикеров
Добрый день, фрилансеры!
Нужна отрисовка 4-х автомобильных стикеров в точно таком же стиле и виде (фас), как на примере по ссылке http://www.freepik.com/free-vector/garage-poster_796331.htm
1. Агрессивный спорткар, типа Ford Mustang
2. Женский автомобиль, например, Nissan Beetle (розовый цвет)
3. Внедорожник, как Mercedes ML или BMW X6 или RangeRover
4. Минивен, как Mercedes Transfer
Модели выше взяты за основу, их можно немного утрировать и видоизменять. По цветам автомобилей - на усмотрение художника, но они должны все быть разных цветов и подходящих к конкретному их типу. Размещаться они будут вот так http://prntscr.com/a3y8q4 , потому предусмотрите, чтоб не сливалось с белым фоном.
Вместо знаков на автомобиле должен быть наш логотип.
Присылайте, пожалуйста, примеры работ, выполненных в данном стиле или одну из машин в качестве тестового задания.
Если она нам подойдет, то конечно же будет оплачена.
Жду заявок!
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