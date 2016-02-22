Отрисовка автомобильных стикеров

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен5 заявок208 просмотров

Добрый день, фрилансеры!

Нужна отрисовка 4-х автомобильных стикеров в точно таком же стиле и виде (фас), как на примере по ссылке http://www.freepik.com/free-vector/garage-poster_796331.htm

1. Агрессивный спорткар, типа Ford Mustang

2. Женский автомобиль, например, Nissan Beetle (розовый цвет)

3. Внедорожник, как Mercedes ML или BMW X6 или RangeRover

4. Минивен, как Mercedes Transfer

Модели выше взяты за основу, их можно немного утрировать и видоизменять.  По цветам автомобилей - на усмотрение художника, но они должны все быть разных цветов и подходящих к конкретному их типу. Размещаться они будут вот так http://prntscr.com/a3y8q4 , потому предусмотрите, чтоб не сливалось с белым фоном.

Вместо знаков на автомобиле должен быть наш логотип. 

Присылайте, пожалуйста, примеры работ, выполненных в данном стиле или одну из машин в качестве тестового задания. 

Если она нам подойдет, то конечно же будет оплачена.

Жду заявок!

9 лет назад
geritus
38 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

icondi
45 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$40
2 дня
Дмитрий отлично справился с заданием по отрисовке детализированных автомобильных стикеров(иконок). Мне понравился его стиль работы, внимание к деталям, соблюдение сроков. Дмитрий понимающий и исполнительный сотрудник, я бы рекомендовала работать с ним. Обязательно продолжим сотрудничество в ближайшее время.
Приятно было сотрудничать с Анной. Всегда на связи, четко поставленная задача, быстрая оплата. Буду рад работать над новыми проектами в дальнейшем. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

icondi
45 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Набор логотипы +фавиконы

    $10

    Требуется сделать 5 наборов из логотипа и фавикона. Тематика сайта - фото хостинг/картинки/фото сток/ поиск картинок. Маленький логотип и уменьшенный размер под фавикон. Лого без текста, просто изображение. Не обязательно уникальное ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создание презентабельных карт для печати каталога

    Для печати каталога А4 необходимо на основе предоставленных топографических карт, которые будут выглядеть примерно как - пример.jpg, подготовить презентабельные картинки в стилистике картинок пример.JPG , пример вид сверху 2.JPG Всего нужно ...

    Иконки и Пиксель-арт7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • 4 иконки

    $3

    Необходимо нарисовать 4 иконки размером 45*45: -Бесплатная доставка; -Скидочная программа "Друг семьи"; -Возврат &amp; Обмен; -Подарок каждому покупателю.  В приложении иконки текущего шаблона.  Иконки должны быть в единой стилистике ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сделать 20 картинок для группы вконтакте

    Нужен исполнитель с опытом работы в группах и пабликах вконтакте. Работа заключается в создании уникального контента для группы. Приветствуется хорошие навыки в работе с фотошопом, чувство юмора и фантазия. Тематика - все ...

    Иконки и Пиксель-арт12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать аватарку для сообщества ВКонтакте

    Для компании, предлагающей онлайн программу похудения и контроля веса NODIETS, сайт www.nodiets.co, необходимо сделать аватарку для сообщества ВКонтакте. Она должна быть:- Вытянутой формы- Красивой, эстетически приглядной- Отражающей суть нашего предложения для целевой аудитории- Содержащей наши контактные ...

    Иконки и Пиксель-арт16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад