Нарисовать плоские иконки для сайта

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Завершен3 заявки176 просмотров

Делаем модернизацию сайта http://71doroga.ru/ 

 

 

http://www.apple.com/ru/mac/ - отсюда идею оформления. Шрифты и иконки

 

Нарисуйте пожалуйста иконки - задачи плоские и без теней, стильно и просто. Список иконок в файле.

От вас цена/срок.

Оплата по факту. 

Плачу всегда читайте отзывы.

9 лет назад
f1x
46 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

tasb
49 лет
10 лет в сервисе
Был
4 часа назад
9 лет назад
$12
1 день
Все как и обещал - подумал и сделал. Оперативно внес изменения)
Пунктуальный заказчик. Все четко, точно и в сроки. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую

Заявки фрилансеров

tasb
49 лет
10 лет в сервисе
Был
4 часа назад
9 лет назад

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