Создание презентабельных карт для печати каталога

Для печати каталога А4 необходимо на основе предоставленных топографических карт, которые будут выглядеть примерно как - пример.jpg,

подготовить презентабельные картинки в стилистике картинок пример.JPG , пример вид сверху 2.JPG

Всего нужно будет подготовить 11 картинок сделанных подобным образом.

Интересует цена и срок изготовления данной работы.

Это тендер от очень известной государственной организации, для которой мы потом будет печатать каталог.

Оплата по договору после сдачи тиража.