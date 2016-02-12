Создание презентабельных карт для печати каталога

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт7 заявок170 просмотров

Для печати каталога А4 необходимо на основе предоставленных топографических карт, которые будут выглядеть примерно как - пример.jpg,

подготовить презентабельные картинки в стилистике картинок пример.JPG , пример вид сверху 2.JPG

Всего нужно будет подготовить 11 картинок сделанных подобным образом.

Интересует цена и срок изготовления данной работы.

Это тендер от очень известной государственной организации, для которой мы потом будет печатать каталог.

Оплата по договору после сдачи тиража.

9 лет назад
y_alexey
Алексей 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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