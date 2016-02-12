4 иконки

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен4 заявки165 просмотров

Необходимо нарисовать 4 иконки размером 45*45:

-Бесплатная доставка;

-Скидочная программа "Друг семьи";

-Возврат & Обмен;

-Подарок каждому покупателю. 

В приложении иконки текущего шаблона. 

Иконки должны быть в единой стилистике

в цетовой гамме иконок желательно использовать цвет #da3748

9 лет назад
Rush30
Рушан 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

MarinaPA
Марина 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
10 дней назад
9 лет назад
$2
1 день
Спасибо большое Марине! Быстро, качественно и со вкусом! Рекомендую!
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Заявки фрилансеров

MarinaPA
Марина 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
10 дней назад
9 лет назад

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