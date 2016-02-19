Набор логотипы +фавиконы

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен12 заявок284 просмотра

Требуется сделать 5 наборов из логотипа и фавикона.

Тематика сайта - фото хостинг/картинки/фото сток/ поиск картинок.

Маленький логотип и уменьшенный размер под фавикон.

Лого без текста, просто изображение.

Не обязательно уникальное изображение, но надо чтобы он хорошо вписался в дизайн.

9 лет назад
webstars
Сергей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Shamray
41 год
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад
$10
1 день
Рекомендую! своевременно и качественно выполнил задание.
Хороший заказчик с которым работать одно удовольствие. Знает цену работы исполнителя. Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

Shamray
41 год
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад

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