Нарисовать 2 иконки Рисовать с нуля не обязательно, можно стилизовать то, что найдете Бюджет 150 рублей В приложении мини тз
Сделать фавикон для сайта
Нужно сделать фавикон для сайта.
Есть прототип и есть нужная цветовая гамма.
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