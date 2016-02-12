Сделать фавикон для сайта

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Закрыт8 заявок152 просмотра

Нужно сделать фавикон для сайта.

Есть прототип и есть нужная цветовая гамма.

9 лет назад
Transfer72
Елена 
50 лет
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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