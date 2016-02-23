Доработка кнопки на сайте

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Завершен3 заявки163 просмотра

Все инструкции в прикрепленном файле.

9 лет назад
WSPItaly
Роман 
43 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
9 дней назад
9 лет назад
$2
1 день
Угадал с дизайном (я сам до конца не понимал конечный результат), сделал быстро и качественно. Рекомендую!
Спасибо за проект, было приятно с Вами сотрудничать. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
9 дней назад
9 лет назад

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