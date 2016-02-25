Добрый день! На сколько я понимаю, анимация сделана на Java. При открытии страницы стрелки-указатели выдвигаются к обозначаемым элементам. После замены рисунка дома стрелки выдвигаются не туда, куда нужно (как видно на примере). ...
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- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Нужно переделать обои на прозрачном фоне, состоящие из иконок. То есть, сделать что-то похожее, но из других элементов. Так как эти обои уже используются с другом проекте. Элементы нужны примерно ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день, Анастасия! Хочу узнать, сможете ли Вы сделать примерно тоже самое, как вот здесь: http://rnd-design.ru/portfolio/misc/ (проект "Разрез дома"). Планирую сделать сайт, но дом хочу изменить, что бы у собственника не было претензий. Нужны ...3D-графиканет заявокЗакрыт9 лет назад
- $500
Требуется создание WEB-сайта и видеохостинга на этом сайте, где буде размещаться видое, записанное с IP-камер пользователей. Каждый пользователь видеохостинга должен иметь личный кабинет (нужно создать база данных клиентов). Каждый пользователь должен иметь доступ ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт10 лет назад
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