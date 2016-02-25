vitalvn

Виталий vitalvn

 
55 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$7
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Корректировка кода Javascript.

    Добрый день! На сколько я понимаю, анимация сделана на Java. При открытии страницы стрелки-указатели выдвигаются к обозначаемым элементам. После замены рисунка дома стрелки выдвигаются не туда, куда нужно (как видно на примере). ...

    JavaJavaScript
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Переделка графического файла

    Добрый день! Нужно переделать обои на прозрачном фоне, состоящие из иконок. То есть, сделать что-то похожее, но из других элементов.  Так как эти обои уже используются с другом проекте. Элементы нужны примерно ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дом в разрезе 3D

    Добрый день, Анастасия! Хочу узнать, сможете ли Вы сделать примерно тоже самое, как вот здесь: http://rnd-design.ru/portfolio/misc/ (проект "Разрез дома").  Планирую сделать сайт, но дом хочу изменить, что бы у собственника не было претензий. Нужны ...

    3D-графиканет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание сайта-видеохостинга.

    $500

    Требуется создание WEB-сайта и видеохостинга на этом сайте, где буде размещаться видое, записанное с IP-камер пользователей. Каждый пользователь видеохостинга должен иметь личный кабинет (нужно создать база данных клиентов). Каждый пользователь должен иметь доступ ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

zhovi
31 год
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$7
10 баллов
9 лет назад
Переделка графического файла
Работали, все отлично, нареканий нет. Оплата быстрая, задачи четкие. Рекомендую!
Отличный специалист. Работает качественно и быстро. Учитывает пожелания и просьбы заказчика. Без вознаграждения сделал дополнительную работу, не входящую в заказ. Рекомендую.
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