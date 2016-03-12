Корректировка кода Javascript.

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Закрыт2 заявки120 просмотров

Добрый день!

На сколько я понимаю, анимация сделана на Java. При открытии страницы стрелки-указатели выдвигаются к обозначаемым элементам.

После замены рисунка дома стрелки выдвигаются не туда, куда нужно (как видно на примере).

Требуется:

- подкорректировать код на сайте, что бы стрелочки выдвигались правильно ( к нужным элементам) на 4 рисунках.

  Четыре рисунка потому, что четыре разные системы нарисованы. Сверху видны названия.

- добавить описание нескольких элементов и, соответственно, указатели со стрелочками к ним. Не более 10 на все 4 рисунка.

  Реально, скорее всего, 4-6 элементов. 

JavaJavaScript
9 лет назад
vitalvn
55 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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