Настройка

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки254 просмотра

Доделать работу по дизайну страниц

убрать ошибки, по всем страницам сайта

https://validator.w3.org/nu/?doc=http%3A%2F%2Fzdsales.ru%2F

http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=zdsales.ru

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fzdsales.ru%2F&tab=desktop

https://validator.w3.org/mobile/check?async=false&docAddr=http%3A%2F%2Fzdsales.ru%2F

https://gtmetrix.com/reports/zdsales.ru/GLGHvM5T

доделать подключение по апи

цена договорная

CSS
9 лет назад
aviare
40 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров