Есть такая задача: необходимо сделать возможность вывода блока рекламы на главной странице сайта rukobludov.net Если вы посмотрите на главную страницу- то увидите, что она вся состоит из таких как бы "желтых липких листочков" -блоков ...
Настройка
Доделать работу по дизайну страниц
убрать ошибки, по всем страницам сайта
https://validator.w3.org/nu/?doc=http%3A%2F%2Fzdsales.ru%2F
http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=zdsales.ru
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fzdsales.ru%2F&tab=desktop
https://validator.w3.org/mobile/check?async=false&docAddr=http%3A%2F%2Fzdsales.ru%2F
https://gtmetrix.com/reports/zdsales.ru/GLGHvM5T
доделать подключение по апи
цена договорная
Заявки фрилансеров
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