Калькулятор ОСАГО

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Закрыт10 заявок137 просмотров

Здравствуйте. Ищу исполнителя для создания калькулятора расчета стоимости ОСАГО на сайт.

Пример

9 лет назад
stepanov93
Илья 
33 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров