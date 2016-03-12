Верстка и программирование на Bitrix каталога запчастей

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Закрыт3 заявки116 просмотров

Добрый день.

Требуется сделать сайт-аналог этого проекта http://gazimport.ru/parts/. Дизайн будет наш, но будет незначительно отличаться. Сейчас пока макеты не готовы. 

Платформа - Bitrix. Куплена стартовая лицензия для другого сайта (лицензия на 2 проекта). 

Синхронизация с 1С не требуется. Цен на сайте не будет, наличия тоже. Требуется заложить только функционал, наполнение будет делать заказчик. Интересует только раздел с каталогом, другие страницы сайта в расчет не берем. 

Требуется: бюджет (в 2 вариантах - с адаптивной версткой и неадаптивной), срок. Заявки смотрю до понедельника.

9 лет назад
Exteel
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
месяц назад

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