Разработка поисковика примеры ниже http://www.tks.ru/db/tnved/tree http://www.ifcg.ru/info/tnved/
Верстка и программирование на Bitrix каталога запчастей
Добрый день.
Требуется сделать сайт-аналог этого проекта http://gazimport.ru/parts/. Дизайн будет наш, но будет незначительно отличаться. Сейчас пока макеты не готовы.
Платформа - Bitrix. Куплена стартовая лицензия для другого сайта (лицензия на 2 проекта).
Синхронизация с 1С не требуется. Цен на сайте не будет, наличия тоже. Требуется заложить только функционал, наполнение будет делать заказчик. Интересует только раздел с каталогом, другие страницы сайта в расчет не берем.
Требуется: бюджет (в 2 вариантах - с адаптивной версткой и неадаптивной), срок. Заявки смотрю до понедельника.
Заявки фрилансеров
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