Верстка и программирование на Bitrix каталога запчастей

Добрый день.

Требуется сделать сайт-аналог этого проекта http://gazimport.ru/parts/. Дизайн будет наш, но будет незначительно отличаться. Сейчас пока макеты не готовы.

Платформа - Bitrix. Куплена стартовая лицензия для другого сайта (лицензия на 2 проекта).

Синхронизация с 1С не требуется. Цен на сайте не будет, наличия тоже. Требуется заложить только функционал, наполнение будет делать заказчик. Интересует только раздел с каталогом, другие страницы сайта в расчет не берем.

Требуется: бюджет (в 2 вариантах - с адаптивной версткой и неадаптивной), срок. Заявки смотрю до понедельника.