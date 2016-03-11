Необходимо создать пирамиду в 3D. Вращение происходит при скроллинге. Каждая грань разная, на фоне картинки с текстом. При нажатии переход на другую страницу сайта. Пирамида должна работать для дескопных и мобильных браузеров. Пример ...
Программирование сайта на Yii
Небольшое ТЗ:
Сайт с текстовой информацией в виде меню слева (меню вертикальное), вкладки в указанном порядке:
О Компании
Продукция
Новости
Скачать
Поставщикам
Наши клиенты
Вакансии
Контакты
Подробнее о пунктах меню:
В каждой вкладке будет один и тот же фон, один и тот же шрифт (желательно с уклоном в сторону японских иероглифов) и размер букв. При открытии каждого пункта из меню, текст должен появляться справа от меню
О компании:
Текст готовится, объём не больше страницы
Продукция:
Перечисление наименований продуктов из прайса в виде горизонтальных строк текста содержащие в себе Наименование товара, страну производителя, тип упаковки (фасовку), например:
Товар 221/252 с/м б/г 1,2800 кг (Пакистан)
Если для товара существует фотография, то при наведении курсора на этот текст( наименование товара) можно будет просмотреть всплывающую превьюшку размером 500*500px максимум(возможно меньше).
Новости:
В этом разделе в виде текстовых сообщений по датам (самое последнее сообщение-вверху) будут публиковаться новости компании
Скачать:
В этом разделе меню хотелось бы видеть некий вертикальный расширяемый ряд в виде файлов, которые пользователь сможет скачать (обновляемые прайсы, презентации и рекламные буклеты)
То есть выглядеть это должно так:
Price.xlsx - Прайс компании
Презентация.pptx – Презентация компании
Поставщикам: Текст готовится, объём не больше страницы.
Наши клиенты: Текст готовится, объём не больше страницы.
Вакансии: Текст готовится, объём неизвестен, но в 2 страницы думаю уложимся.
Контакты:
В этом разделе будет перечисление контактов вертикальная информация:
Адрес
Телефон
Далее окно с привязкой по адресу яндекс карт и ниже ссылка на открывающуюся схему проезда в jpg
Администрирование:
Нужна возможность редактирования информации внутри разделов:
Продукция
Новости
Скачать
Вакансии
Дизайн/верстка есть.
Заявки фрилансеров
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