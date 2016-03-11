Программирование сайта на Yii

Небольшое ТЗ:

Сайт с текстовой информацией в виде меню слева (меню вертикальное), вкладки в указанном порядке:

О Компании

Продукция

Новости

Скачать

Поставщикам

Наши клиенты

Вакансии

Контакты

Подробнее о пунктах меню:

В каждой вкладке будет один и тот же фон, один и тот же шрифт (желательно с уклоном в сторону японских иероглифов) и размер букв. При открытии каждого пункта из меню, текст должен появляться справа от меню

О компании:

Текст готовится, объём не больше страницы

Продукция:

Перечисление наименований продуктов из прайса в виде горизонтальных строк текста содержащие в себе Наименование товара, страну производителя, тип упаковки (фасовку), например:

Товар 221/252 с/м б/г 1,2800 кг (Пакистан)

Если для товара существует фотография, то при наведении курсора на этот текст( наименование товара) можно будет просмотреть всплывающую превьюшку размером 500*500px максимум(возможно меньше).

Новости:

В этом разделе в виде текстовых сообщений по датам (самое последнее сообщение-вверху) будут публиковаться новости компании

Скачать:

В этом разделе меню хотелось бы видеть некий вертикальный расширяемый ряд в виде файлов, которые пользователь сможет скачать (обновляемые прайсы, презентации и рекламные буклеты)

То есть выглядеть это должно так:

Price.xlsx - Прайс компании

Презентация.pptx – Презентация компании

Поставщикам: Текст готовится, объём не больше страницы.

Наши клиенты: Текст готовится, объём не больше страницы.

Вакансии: Текст готовится, объём неизвестен, но в 2 страницы думаю уложимся.

Контакты:

В этом разделе будет перечисление контактов вертикальная информация:

Адрес

Телефон

Далее окно с привязкой по адресу яндекс карт и ниже ссылка на открывающуюся схему проезда в jpg

Администрирование:

Нужна возможность редактирования информации внутри разделов:

Продукция

Новости

Скачать

Вакансии

Дизайн/верстка есть.