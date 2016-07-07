Вращающая 3D пирамида для сайта (WebGL, JS)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки383 просмотра

Необходимо создать пирамиду в 3D. Вращение происходит при скроллинге. Каждая грань разная, на фоне картинки с текстом. При нажатии переход на другую страницу сайта.

Пирамида должна работать для дескопных и мобильных браузеров.

Пример вращения http://codepen.io/Hakyna/pen/VexLXK

JavaScript
9 лет назад
moby-gt
42 года
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

TarasovDizain
Петр 
42 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$20
4 дня
Петр отлично выполнил работу. Работаем и по другим проектам.
Спасибо за интересный проект.Всегда на связи,по оплате все четко.Буду рад дальнейшему сотрудничеству

Заявки фрилансеров

TarasovDizain
Петр 
42 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад