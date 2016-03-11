Внесение правок в интернет-магазин на Magento

Небольшому интернет-магазину время от времени нужен программист вносить точечные изменения для SEO... Задачи наверно на час-два в неделю, не больше. CMS Magento, фронт самописный.

Просьба указывать желаемую ставку в час.

Для понимания, вот задачи, которые есть уже:

1.1. На кнопку "Хочу его" установить код события onclick="ga('send', 'event', 'want', 'click')

1.2. Реализовать оформление заказа таким образом, чтобы после нажатия на кнопку "Оформить заказ" человек попадал на отдельную страницу /thankyoupage с подходящим сообщением

1.3. На кнопку "Оформить заказ" установить код события onclick="ga('send', 'event', 'zakaz', 'oformit')

2.1. Через TeamViewer ПОКАЗАТЬ КАК создать дополнительные страницы каталога товаров, и разбить товары на категории или группы, чтобы на каждую страницу подтягивались разные товары.