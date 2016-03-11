Проблема в том, что товары грузятся без картинок. Сайт http://ab-batteries.ru Пример http://ab-batteries.ru/section/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-1/ При этом если перейти в товар, то картинка есть. Также в админке, в ...
Внесение правок в интернет-магазин на Magento
Небольшому интернет-магазину время от времени нужен программист вносить точечные изменения для SEO... Задачи наверно на час-два в неделю, не больше. CMS Magento, фронт самописный.
Просьба указывать желаемую ставку в час.
Для понимания, вот задачи, которые есть уже:
1.1. На кнопку "Хочу его" установить код события onclick="ga('send', 'event', 'want', 'click')
1.2. Реализовать оформление заказа таким образом, чтобы после нажатия на кнопку "Оформить заказ" человек попадал на отдельную страницу /thankyoupage с подходящим сообщением
1.3. На кнопку "Оформить заказ" установить код события onclick="ga('send', 'event', 'zakaz', 'oformit')
2.1. Через TeamViewer ПОКАЗАТЬ КАК создать дополнительные страницы каталога товаров, и разбить товары на категории или группы, чтобы на каждую страницу подтягивались разные товары.
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