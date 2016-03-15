Настроить сайт на OsCommerce

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Завершен4 заявки145 просмотров

Есть древний сайт на OsCommerce. Давным-давно был на другом хостинге, сейчас решили распаковать у себя на хостинге. Распаковали сам сайт, импортировали БД. Нужно провести настройку, чтобы сайт начал открываться (видимо имя базы где-то прописать, еще что-то). Сам сайт рабочий, мы просто в OsCommerce не разбираемся и не хотим учится.

Для того, кто в курсе - работы на полчаса. ФТП и phpmyadmin дам.

9 лет назад
pavelnedved
Павел 
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

VeeJay
43 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад
$5
1 день
Все отлично - сделано даже больше, чем договаривались. Рекомендую!
Спасибо. Приятно работать с адекватными порядочными людьми. Все без вопросов.

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VeeJay
43 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад