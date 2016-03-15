Настроить сайт на OsCommerce

Есть древний сайт на OsCommerce. Давным-давно был на другом хостинге, сейчас решили распаковать у себя на хостинге. Распаковали сам сайт, импортировали БД. Нужно провести настройку, чтобы сайт начал открываться (видимо имя базы где-то прописать, еще что-то). Сам сайт рабочий, мы просто в OsCommerce не разбираемся и не хотим учится.

Для того, кто в курсе - работы на полчаса. ФТП и phpmyadmin дам.