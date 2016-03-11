Проект сайта для поиска работы

На первом этапе. Сайт включает в себя создание профиля, заполнение истории учебы и истории работы и генерации Трудовой Биографии (Resume) в виде HTML страницы или PDF.

На сегодняшний день у нас есть прототип этого сайта, но мы хотим его переделать на PHP, MongoDB и на клиенте React , Angular или что-то подобное.

Звоните в скайп, все детально обьясню.

Мы ищем прграмиста с опытом работы в PHP, MongoDB, React или Angular. Комуникабельного - иногда нужно поговорить с клиентом. С возможностью в дальнейшем перейти на полную ставку.

После детального обсуждения фронта работ, обговорим детали оплаты.

P.S. В атаче скрины прототипа для примера.