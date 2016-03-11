Отключить плагин для Wordpress на определенной странице

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Завершен2 заявки135 просмотров

Нужен скрипт, который отключит или удалит все сео мета данные плагина Yoast SEO с шапки сайта на определенных страницах.

Скрипт должен добавляться в файл function.php темы. 

WordPress
9 лет назад
itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

wppw
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$1
1 день
Работа была выполнена быстро и качественно. Рекомендую к сотрудничеству.
Вопрос поставлен чётко, решили быстро

Заявки фрилансеров

wppw
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад