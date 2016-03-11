Нужно сделать конструктор калькуляторов. Есть рабочие примеры, покажу. Постараюсь описать суть и накидать тз: Требуется: 1) Драг-энд-дроп конструктор форм (взять готовый, в открытом доступе их много http://minikomi.github.io/Bootstrap-Form-Builder/ https://github.com/minikomi/Bootstrap-Form-Builder готовый, ...
Сделать прием платежей через WebMoney, и Yandex Money, QIWI.
Сделать прием платежей через WebMoney, и Yandex Money, QIWI.
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