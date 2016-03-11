Требуется функция, которая определяет реальную ссылку на файл по редиректной. Например, есть ссылка вида: http://avg.com/ru-ru/thank-you?product=avf&build=avf-free При переходе по такой в браузере начинается скачивание файла: http://files-download.avg.com/inst/mp//AVG_Antivirus_Free_692.exe Нужно, ...
Сервис - конструктор калькуляторов
Нужно сделать конструктор калькуляторов.
Есть рабочие примеры, покажу.
Постараюсь описать суть и накидать тз:
Требуется:
1) Драг-энд-дроп конструктор форм (взять готовый, в открытом доступе их много http://minikomi.github.io/Bootstrap-Form-Builder/ https://github.com/minikomi/Bootstrap-Form-Builder готовый, бесплатный, нужно только добавить туда возможность добавлять hr, картинки и подзаголовки (это все легко, в форке предусмотрена такая возможность).
2) Каждому полю присуждается номер (становится переменной) - все как тут: constructorcalc.ru, далее, используя переменные и знаки вычислений составляем формулу. Для вычисления. И все!
3) Функционал вывода на сайт - желательно с помощью 1 кода, прямо в тело страницы, либо с помощью виджета "калькулятор" и во всплывающем окне.
Есть еще несколько функций, которые надо будет сделать.
Это основа. После того, как она будет готова и выложена, надо будет на постоянной основе дорабатывать сервис, вносить новые фишки (статистика, возможность добавления картинок, более сложные формулы и тд)
Все это на http://flatfull.com/themes/flatkit/angular/?layout=0#/app/dashboard этом дизайне. (шаблон куплен)
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