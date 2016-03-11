Сервис - конструктор калькуляторов

Нужно сделать конструктор калькуляторов.

Есть рабочие примеры, покажу.

Постараюсь описать суть и накидать тз:

Требуется:

1) Драг-энд-дроп конструктор форм (взять готовый, в открытом доступе их много http://minikomi.github.io/Bootstrap-Form-Builder/ https://github.com/minikomi/Bootstrap-Form-Builder готовый, бесплатный, нужно только добавить туда возможность добавлять hr, картинки и подзаголовки (это все легко, в форке предусмотрена такая возможность).

2) Каждому полю присуждается номер (становится переменной) - все как тут: constructorcalc.ru, далее, используя переменные и знаки вычислений составляем формулу. Для вычисления. И все!

3) Функционал вывода на сайт - желательно с помощью 1 кода, прямо в тело страницы, либо с помощью виджета "калькулятор" и во всплывающем окне.

Есть еще несколько функций, которые надо будет сделать.

Это основа. После того, как она будет готова и выложена, надо будет на постоянной основе дорабатывать сервис, вносить новые фишки (статистика, возможность добавления картинок, более сложные формулы и тд)

Все это на http://flatfull.com/themes/flatkit/angular/?layout=0#/app/dashboard этом дизайне. (шаблон куплен)