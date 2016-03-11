Требуется программист opencart - доработка сайта

Требуется программист с хорошим знание opencart 1.5 - для выяснения причины не работы компонента что выводит в интрнет-магазине похожий товар в карточке и делает его добавление по тегам которые прописываются при его создании в каждом товаре.

Для работы - нужен скайп и обязательно голосовое общение.

Стоимость и сроки - обсуждаются.

Все материалы уже имеются - работу можно уже начать.

Пишите.