Доработка сайта до идеала.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки112 просмотров

Список работ изложен в техническом задании, там же и ссылка на проект, прошу ознакомится и указать примерную цену и срок выполнения, детали будут обсуждаться с кандидатами.

9 лет назад
NoNameZ
Сергей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров