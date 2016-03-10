Сделать галерею на сайте

Надо сделать галерею на сайт. Добавление фотографий, вывод на сайте, поиск по тегам фот и по альбомам.

Сделать программинг и верстку.

Тз подробное есть с html страничками - для визуального восприятия как должно быть.

Сразу скажу много програминга.

Можно сделать как модуль-галерея и внедрить в сайт. Все доступы предоставлю.