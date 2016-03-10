Фактически мне нужно сделать аналог http://data.gdeltproject.org/analytics_gallery/blog/nigeria-oil-gas-network.html граф может быть очень большим если коротко, то граф - это один идентификаторов пользователя. Пользователь делает какое-нибудь действие по отношению к другому пользователю, тот, в свою очередь делает ...
Сделать галерею на сайте
Надо сделать галерею на сайт. Добавление фотографий, вывод на сайте, поиск по тегам фот и по альбомам.
Сделать программинг и верстку.
Тз подробное есть с html страничками - для визуального восприятия как должно быть.
Сразу скажу много програминга.
Можно сделать как модуль-галерея и внедрить в сайт. Все доступы предоставлю.
Заявки фрилансеров
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