Сделать галерею на сайте

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок197 просмотров

Надо сделать галерею на сайт. Добавление фотографий, вывод на сайте, поиск по тегам фот и по альбомам.

Сделать программинг и верстку.

Тз подробное есть с html страничками - для визуального восприятия как должно быть.

Сразу скажу много програминга.

Можно сделать как модуль-галерея и внедрить в сайт. Все доступы предоставлю.

HTML
9 лет назад
moder77
Олег 
43 года
13 лет в сервисе
Был
23 дня назад
22 отзыва(-1)

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