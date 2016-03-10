Конвертация каталогов автозапчастей в базу данных MySql+картинки

Есть электронные каталоги запчастей такие как Мерседес, Фольксваген, Ауди, шкода, форд.. итп.

Данные включают в себя привязанные каталожные номера запчастей и их расположения в автомобиле, VIN автомобилей, картинки с расположением запчастей внутри автомобиля.

Пример для БМВ - http://www.etk.cc/bmw/RU/search/selectCar/E90/Lim/BMW+335d+model+49543/ECE/

Данные могут лежать локально в папке в каталога в структуре папок или в отдельных файлах. Или вообще в экзешниках. Внешний вид софта марок можно посмотреть тут - http://www.auto-soft.cc/category/legkovye-katalogi/

Формат заранее не известен.

Надо:

Написать скрипт который распарит и сконвертирует базы каталогов в mysql плюс картинки.