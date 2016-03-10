Здравствуйте друзья.

Нужно сделать сайт обменник аналогично этому сайту https://obmenka.ua/ (для дугой страны).

Требуется только программирование, прошу подписаться тем кто уверен в свои навыки или кто уже делал подобные сайты.

А также напишите на каком языке вы программируете или на каком языке можете реализовать данный проект?

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Укажите пожалуйста цену и сроки и какие у вас условия сотрудничества?

Оплата Webmoney или банковский перевод (Сontact, Золотая корона).

Спасибо, всего наилучшего!