Мы ищем амбициозного разработчика в нашу команду для поддержки и разработки интересных веб-приложений на фреймворке Yii. Требования: Опыт работы с фреймворком Yii от 2х лет. Наличие портфолио с завершенными проектамиЗнание linux системОпыт работы с ...
Сделать три мобильные версии сайтов
Три сайта - им нужно сделать мобильные версии, все три самописные, только один с админкой, если это имеет значение.
Сами сайты std.sp**b.ru mo***tor-rebuild.ru kardano***v.net звездочки везде убрать при вводе.
Что касается формы оплаты, по предоплате впервые не работаем, прошу понять и не отписываться в проекте, если для вас это критично.
Жду вашу цену за ВСЕ ТРИ сайта, не пишите по одному сайту стоимость или за час работы, только за весь проект, иначе ваша заявка рассмотрена не будет, также прошу учесть что оплата планируется на яд, в рублях, или на сбер. Но только в рублях, цену прошу указывать также в руб, хотя бы в примечании.
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