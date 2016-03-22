Сделать три мобильные версии сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки201 просмотр

Три сайта - им нужно сделать мобильные версии, все три самописные, только один с админкой, если это имеет значение.

Сами сайты std.sp**b.ru  mo***tor-rebuild.ru  kardano***v.net звездочки везде убрать при вводе.  

Что касается формы оплаты, по предоплате впервые не работаем, прошу понять и не отписываться в проекте, если для вас это критично. 

Жду вашу цену за ВСЕ ТРИ сайта, не пишите по одному сайту стоимость или за час работы, только за весь проект, иначе ваша заявка рассмотрена не будет, также прошу учесть что оплата планируется на яд, в рублях, или на сбер. Но только в рублях, цену прошу указывать также в руб, хотя бы в примечании. 

9 лет назад
trend
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
82 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

shaganian
Владимир 
42 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$150
7 дней
Сотрудничество было оперативным. Качественная работа, всегда на связи. Консультирование по любым вопросам проекта и доработки в случае чего. Мои лучшие рекомендации!
Кристина - хороший заказчик, с которым легко работать. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

shaganian
Владимир 
42 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад