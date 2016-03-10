Обеспечить работоспособность сайта на всех браузерах (не верстка)

Требуется донастроить/доработать текущие скрипты (а может и не только их) для корректного ввода даты с календаря в форме бронирования (http://www.xn--80ahnhigf1ajj.com) и заказа свободных квартир (http://www.xn--80ahnhigf1ajj.com/index.php?post_page4#tab_1_1). Доработки нужны для старых версий браузеров, особенно ИЕ. В случае выявления каких-либо других "дыр" готов обсудить их комплексную реализацию. Без изменения верстки (хотя это обсуждаемо).

Параллельно требуется решить вторую задачу - оптимизировать текущий js для ускорения скорости загрузки страниц (если это, конечно, возможно). Если выигрыш от оптимизации составит менее 1-2сек - тогда данный пункт неактуален.

Сроки - "не горят", на выбор Исполнителя. Предпочтение отдается адекватной цене. Оплата - по факту готовности работ и их проверки на карту сбера, Яденьги или R-webmany.