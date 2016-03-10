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Онлайн сервис "Онлайн запись"
Доброго дня.
Хочу реализовать интересный проект, онлайн сервис (пока для парикмахерских и салонов красоты).
Сервис с общим названием «Онлайн запись».
Суть сервиса:
1. Клиент (салон красоты) регистрируется на сайте
· Вводит необходимые данные о своей фирме:
- Название, логотип
- Адреса и телефоны салонов красоты
- Услуги и их стоимость, время выполнения каждой услуги (например: стрижка
машинкой 200 рублей 30 минут)
- Добавляет мастеров которые будут выполнять заказы и указывает время работы
каждого мастера.
· Оплачивает какую то стоимость за пользование сервисом (100р в месяц) + тестовый период 3-5 дней
· Получает код для формы онлайн заказа, которую будет размещать на своем сайте
· Так же должна присутствовать возможность выбрать шаблон для формы заказа, так как в дальнейшем их будем много.
2. Клиент (салон красоты) размещает код формы насвоем сайте в нужном месте и на нужной странице
3. Посетители сайта салона красоты могут видеть четкое время, когда есть свободное место для записи, к какому мастеру, сколько стоят услуги. А так же Могут видеть работы мастера (если администратор загрузил их в админ панели)
В общем что-то типа этого
Дополнительно:
1. При поступлении нового заказа – для салонакрасоты приходит e-mail уведомлении.
Этот заказ должен подтвердитьадминистратор салона красоты, после чего посетитель получает смс сообщение что
его ждут на прием
и у мастера на это время должно быть забронировано это время, т.е. запись на
это время не возможна.
2. Посетитель салона красоты может указать в своей заявке – напомнить за 1/2/3 часа по смс.
Если заказ подтвержден администратором, то посетителю приходит смс напоминание за указанное время до
приема.
3. Если оплата за следующий период еще не пришла,форма заказа висит еще 5 дней с какими то предупреждающими надписями (настраивается
в админке).
Админ панель проекта
1. Админка должна быть поделена на минимум 4 зоныдоступов:
- Главный админ (я)
- Служба поддержи (мои сотрудники, которые отвечают на различные вопросы
клиентов и проверяют оплату)
- Салоны красоты (Директор салона. Оплата, настройка параметров, изменение
стоимости услуг, просмотр статистики)
- Администратор салона красоты (человек который принимает/подтверждает заказы, редактирует
мастеров и их режим работы)
Возможность создавать пользователей с определенными на выбор правами. Допустим
только для просмотра (знакомство).
2. Салоны красоты могут создавать (ставить в очередь) e-mail рассылки для своих клиентов. Заказать СМС рассылки.
Форма заказа (по шагам)
1. Выбор салона (адреса салона), если их больше одного.
2. Выбор услуг
3. Выбор времени и мастера
4. Ввод контактных данных
5. Отправка заявки
Может конечно не все написал, что хотел... но в общих чертах так, поэтому жду от Вас:
· Стоимость в рублях РФ.
· Сроки реализации
· На чем будете делать
· Дополнительные вопросы
Заявки фрилансеров
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