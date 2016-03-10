Онлайн сервис "Онлайн запись"

Доброго дня.

Хочу реализовать интересный проект, онлайн сервис (пока для парикмахерских и салонов красоты).

Сервис с общим названием «Онлайн запись».

Суть сервиса:

1. Клиент (салон красоты) регистрируется на сайте

· Вводит необходимые данные о своей фирме:

- Название, логотип

- Адреса и телефоны салонов красоты

- Услуги и их стоимость, время выполнения каждой услуги (например: стрижка

машинкой 200 рублей 30 минут)

- Добавляет мастеров которые будут выполнять заказы и указывает время работы

каждого мастера.

· Оплачивает какую то стоимость за пользование сервисом (100р в месяц) + тестовый период 3-5 дней

· Получает код для формы онлайн заказа, которую будет размещать на своем сайте

· Так же должна присутствовать возможность выбрать шаблон для формы заказа, так как в дальнейшем их будем много.

2. Клиент (салон красоты) размещает код формы насвоем сайте в нужном месте и на нужной странице

3. Посетители сайта салона красоты могут видеть четкое время, когда есть свободное место для записи, к какому мастеру, сколько стоят услуги. А так же Могут видеть работы мастера (если администратор загрузил их в админ панели)

В общем что-то типа этого

Дополнительно:

1. При поступлении нового заказа – для салонакрасоты приходит e-mail уведомлении.

Этот заказ должен подтвердитьадминистратор салона красоты, после чего посетитель получает смс сообщение что

его ждут на прием

и у мастера на это время должно быть забронировано это время, т.е. запись на

это время не возможна.

2. Посетитель салона красоты может указать в своей заявке – напомнить за 1/2/3 часа по смс.

Если заказ подтвержден администратором, то посетителю приходит смс напоминание за указанное время до

приема.

3. Если оплата за следующий период еще не пришла,форма заказа висит еще 5 дней с какими то предупреждающими надписями (настраивается

в админке).

Админ панель проекта

1. Админка должна быть поделена на минимум 4 зоныдоступов:

- Главный админ (я)

- Служба поддержи (мои сотрудники, которые отвечают на различные вопросы

клиентов и проверяют оплату)

- Салоны красоты (Директор салона. Оплата, настройка параметров, изменение

стоимости услуг, просмотр статистики)

- Администратор салона красоты (человек который принимает/подтверждает заказы, редактирует

мастеров и их режим работы)

Возможность создавать пользователей с определенными на выбор правами. Допустим

только для просмотра (знакомство).

2. Салоны красоты могут создавать (ставить в очередь) e-mail рассылки для своих клиентов. Заказать СМС рассылки.

Форма заказа (по шагам)

1. Выбор салона (адреса салона), если их больше одного.

2. Выбор услуг

3. Выбор времени и мастера

4. Ввод контактных данных

5. Отправка заявки

Может конечно не все написал, что хотел... но в общих чертах так, поэтому жду от Вас:

· Стоимость в рублях РФ.

· Сроки реализации

· На чем будете делать

· Дополнительные вопросы