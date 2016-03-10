Требуется специалист по системе UMI.CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Всем привет! 

Требуется специалист по системе UMI.CMS для следующих (пока разовая работа) видов работ: 

1. Существующий сайт разработать нечто-подобное Интернет-магазин (только не стандартное – карточки товаров и т.п.) с возможностью онлайн-оплаты (посредник Яндекс.Кассы, доступы есть) + личный кабинет пользователя. Проект нестандартный. 

Отладить формы обратной связи.  

2. Сайт Интернет-каталог превратить в Интернет-магазин с личным кабинетом и онлайн оплатой. 

3. Сайт визитка – исправить мелкие недочеты + сделать адаптивную версию.  

Все подробности только кандидатам. От вас жду только ваших предложений по поводу стоимости (от), уровень владения и ориентировочные сроки. Обязательно будет общение в скайпе перед тем как "ударить по рукам" 

В перспективе – при благоприятном развитии событий – возможно дальнейшее сотрудничество.  

Свои предложения писать только сюда!

9 лет назад
bulatpredator
Булат 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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