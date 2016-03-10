Всем привет!

Требуется специалист по системе UMI.CMS для следующих (пока разовая работа) видов работ:

1. Существующий сайт разработать нечто-подобное Интернет-магазин (только не стандартное – карточки товаров и т.п.) с возможностью онлайн-оплаты (посредник Яндекс.Кассы, доступы есть) + личный кабинет пользователя. Проект нестандартный.

Отладить формы обратной связи.

2. Сайт Интернет-каталог превратить в Интернет-магазин с личным кабинетом и онлайн оплатой.

3. Сайт визитка – исправить мелкие недочеты + сделать адаптивную версию.

Все подробности только кандидатам. От вас жду только ваших предложений по поводу стоимости (от), уровень владения и ориентировочные сроки. Обязательно будет общение в скайпе перед тем как "ударить по рукам"

В перспективе – при благоприятном развитии событий – возможно дальнейшее сотрудничество.

Свои предложения писать только сюда!