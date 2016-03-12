Разработать сайт на bitrix (Стандарт)

$240
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок182 просмотра

Сверстать и разработать сайт на bitrix по макету psd. 

Особенности проекта. 

Проект реализуется по этапам.

Адаптивная верстка

Первый этап:

Главная страница

Каталог проектов.

Первый этап прикреплен ( не полностью, оставшиеся страницы вышлю на почту для ознакомления ).

9 лет назад
niggcrash
Олег 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров