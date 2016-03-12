В качестве индикаторов используются свечи. Советник должен работать на любых валютных парах и с любыми таймфреймами. Проверка свечей на графике. Проверятся может 1 , 2 , 3 или 4 свечи. Если свеча ...
Разработать сайт на bitrix (Стандарт)
Сверстать и разработать сайт на bitrix по макету psd.
Особенности проекта.
Проект реализуется по этапам.
Адаптивная верстка
Первый этап:
Главная страница
Каталог проектов.
Первый этап прикреплен ( не полностью, оставшиеся страницы вышлю на почту для ознакомления ).
Заявки фрилансеров
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