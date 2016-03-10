Нужен парсер Яндекс Маркета

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки129 просмотров

Нужен парсер яндекс маркета https://tech.yandex.ru/market/content-data/doc/dg/concepts/about-docpage/

через сервис http://www.apisystem.ru/setting#api

в CMS интернет-магазина phpshop

9 лет назад
gorunovd
Дмитрий 
42 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров