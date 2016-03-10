В качестве индикаторов используются свечи. Советник должен работать на любых валютных парах и с любыми таймфреймами. Проверка свечей на графике. Проверятся может 1 , 2 , 3 или 4 свечи. Если свеча ...
Нужен парсер Яндекс Маркета
Нужен парсер яндекс маркета https://tech.yandex.ru/market/content-data/doc/dg/concepts/about-docpage/
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Заявки фрилансеров
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